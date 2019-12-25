الصيادي يدعو العيداني لعدم الترشح لرئاسة الوزراء والاهتمام بالبصرة المنكوبة

2019/12/25 | 15:26 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةدعا النائب في البرلمان كاظم الصيادي، اليوم الاربعاء، المحافظ اسعد العيداني لعدم الترشح لرئاسة الوزراء والاهتمام بالبصرة المنكوبة.وقال الصيادي، في...

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