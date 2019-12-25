واشنطن تعد خطة لتقليص تواجدها العسكري في العراق

2019/12/25 | 15:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن خطة أمريكية لإعادة التموضع العسكري حول العالم، تبدأ بتقليص عدد القوات المنتشرة في غرب أفريقيا، وتشمل كذلك كلا من العراق وأفغانستان، بهدف التركيز على مجابهة قوى صاعدة، مثل روسيا والصين.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع "البنتاغون"، لم تسمهم، أن الخطة تشمل جميع القوات المنتشرة خارج البلاد، ويبلغ قوامها نحو 200 ألف جندي، ويتوقع أن تصدر أولى القرارات في إطارها مطلع العام المقبل.ورغم إنفاق واشنطن نحو 110 ملايين دولار، العام الماضي، لإنشاء قاعدة للطائرات المسيرة، في النيجر، فإن الخطة تشمل الانسحاب منها، وهو ما قد يثير جدلا داخليا بحسب الصحيفة.وبموجب الخطوة، في حال إقرارها بشكل نهائي، فإنه سيتم إنهاء مساعدات للقوات الفرنسية المنتشرة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتقليص عدد القوات الأمريكية في المنطقة، والمقدر عددها بين ستة وسبعة آلاف جندي، إلى بضع مئات.وأكد المسؤولون أن وزير الدفاع، مارك إسبر، يدرس في الإطار ذاته تقليص عدد القوات المنتشرة في الشرق الأوسط، وذلك بتخفيض عددها في العراق من خمسة آلاف جندي إلى ألفين و500، وسحب نحو أربعة آلاف من أصل 12 ألف جندي في أفغانستان.

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