2019/12/25 | 15:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدر معتصمي الاحتجاجات في بغداد والمحافظات بيانا بشان ترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة .

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