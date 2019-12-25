تفاصيل محاولة اغتيال الفنان “أوس فاضل” وسط بغداد – فيديو

2019/12/25 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجا الفنان أوس فاضل والمعروف بشخصية كامل مفيد من محاولة اغتيال، وسط العاصمة بغداد، فيما أكد شقيقه الفنان علي فاضل ان دراجة نارية تقل مسلحين اثنين بملابس مدنية، أطلقوا النار على اوس فاضل فيما لاذوا بالفرار.

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