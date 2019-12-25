إعـــادة وطـــن

2019/12/25 | 15:30 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق علاوي بعد الحوار مع ممثلي الجماهير في ساحات التظاهر وبناء على رؤيتي للوضع القائم في البلد ومتطلبات إصلاحه، أتقدم بطرح الاولويات التالية التي يجب ان تتبناها الحكومة القادمة وتتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها لوضع العراق على الطريق الصحيح للتخلص من مشاكله والسير نحو مستقبل ينسجم مع طموحات الشعب: 1.الدفاع عن المتظاهرين يجب […]

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