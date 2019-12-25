2019/12/25 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول امني في محافظة اذربايجان الشرقية ان الطائرة العسكرية التي سقطت صباح اليوم في اردبيل كانت تدريبية من طراز "ميغ 29 " واحادية المقصورة.

وكانت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة عن سقوط الطائرة العسكرية في اردبيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة عن سقوط الطائرة العسكرية في اردبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).