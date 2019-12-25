زراعة كردستان تخصص 33 مليار دينار لاستئناف بناء 11 سدا في الإقليم

2019/12/25 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول في وزارة الزراعة والموارد المائية بإقليم كردستان، تخصيص ثلاثة وثلاثين مليار دينار لاستئناف بناء احد عشر سدا في الإقليم، رغم استمرار توقف العمل في ستة سدود استراتيجية.

وقال مدير عام السدود وخزانات المياه في الوزارة أكرم أحمد في تصريح صحفي ان هناك سبعة عشر سدا في إقليم كردستان ونحو مئة حاجز لتخزين المياه، تبلغ قدرتها التخزينية السنوية نحو عشرة مليارات متر مكعب.

وأضاف، أن المديرية قامت حتى الآن ببناء اثني عشر سدا، وتستطيع هذه السدود مجتمعة تخزين ما يزيد على اثنين وسبعين مليون متر مكعب من الماء.

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