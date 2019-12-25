عائشة العلوي - شذرات اقتصادية... المرأة والتنمية: المطالبة بالمساواة هي -جريمة- في حق المرأة...

2019/12/25 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي في نهاية السبعينات من القرن الماضي، قررت الصين سن سياسة الطفل الواحد مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإجهاض واختلال نسبة الذكور والإناث وارتفاع معدلات الشيخوخة وتراجع عرض العمل.في ظل هذه السياسة، بحثت الأسر عن المولود الذكر لأنه لا يمكن السماح بانتقال أملاك الأسرة إلى أسرة أخرى، وكذا بانتقال تعب وكلفة تربية وتعلم البنت لتستفيد منه أسرة أخرى.لقد كان ولازال الهاجس الاقتصادي هو المحدد في تحديد جنس المول......

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