راصد جوي: العراق سوف يتأثر بمنخفض “قطبي عنيف”    

2019/12/25 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن الراصد الجوي علي جابر الزيادي، اليوم الأربعاء، أن البلاد تتأثر بمنخفض قطبي عنيف قادم من بلاد الشام.وقال الزيادي، أن “البلاد تتأثر بمنخفض قطبي قادم من بلاد الشام كان عنيفا هناك وتسبب بأمطار غزيرة فيضانية في تلك البلدان” لافتا إلى أن “المنخفض تأثيره في العراق يقتصر على أمطار شاملة بين المتوسطة والغزيرة في […]

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