وفد من البناء يناقش مع صالح طرح اسم العيداني كمرشح لرئاسة الحكومة

2019/12/25 | 15:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد -اين]أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بأن وفدا من تحالف البناء ناقش مع رئيس الجمهورية برهم صالح، طرح اسم محافظ البصرة اسعد العيداني لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.

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