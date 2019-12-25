2019/12/25 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، أن #طهران تعاني حالياً من إفلاس مالي وسياسي، بسبب العقوبات الأميركية على والتي جعلتها غير قادرة على الاستمرار في حماية «الفاسدين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران أفلست مادياً وسياسياً.. إنه الوقت الأنسب للتدخل الأميركي في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران أفلست مادياً وسياسياً.. إنه الوقت الأنسب للتدخل الأميركي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).