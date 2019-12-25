2019/12/25 | 15:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن العراقي يفكك خلية "ارهابية" في الانبار

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