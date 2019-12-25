انتخاب يسرى الهاشمي رئيساً للاتحاد الوطني المركزي لنقابات عمال العراق

2019/12/25 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت نائب رئيس نقابة الخدمات الاجتماعية والسياحية في اتحاد نقابات العمال، يسرى الهاشمي، اليوم الأربعاء، رئيساً للاتحاد الوطني المركزي لنقابات عمال العراق.

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