إحصائية كارثية لريال مدريد من دون رونالدو

2019/12/25 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل فريق ريال مدريد 100 هدف خلال العام 2019، وهو أسوأ رقم للفريق الملكي خلال العقد الماضي، وذلك بعد رحيل هدافه التاريخي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.ولعب ريال مدريد عام 2019 كاملا من دون كريستيانو رونالدو، الذي دافع عن ألوان “الميرينغي” في النصف الأول من عام 2018، قبل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.وكان عام […]

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