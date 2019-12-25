2019/12/25 | 15:57 - المصدر: الغد برس

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(الغد برس) تنشر اسماء الناجحين لاداء امتحان الكفاءة في المعهد الق

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(الغد برس) تنشر اسماء الناجحين لاداء امتحان الكفاءة في المعهد القضائي

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