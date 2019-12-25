مقتل شخص وإصابة أخر في إشتباك مسلح ساخن شمال الناصرية

2019/12/25 | 15:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارقتل شخص وإصيب اخر، اليوم الاربعاء في اشتباك مسلح ساخن في مدينة الشطرة شمالي الناصرية.وقال مصدر مطلع لـ"كلكامش برس"، بأن "أن مشاجرة مسلحة حصلت بين شخصين في منطقة الحولي بمدينة الشطرة شمال الناصرية، قتل على اثرها شخص واصيب اخر".واوضح المصدر، بأنه "تم استخدام اسلحة متوسطة وخفيفة في المشاجرة التي تحولت الى مسلحة، فيما وصلت الشرط وطوقت مكان الحادث والقبض على متسببي النزاع".

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