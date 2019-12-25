نهاية الشوط الاول: العراق الاولمبي 1 x اوزبكستان 2 ضمن معسكره التدريبي في دبي

2019/12/25 | 15:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهايةالشوطالاول:العراقالاولمبي1 x اوزبكستان2 ضمنمعسكرهالتدريبيفيدبي

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