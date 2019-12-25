مسؤول انباري لـ

2019/12/25 | 16:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أفاد مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، اليوم الأربعاء، بان صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية والإرهابية تكفل بإعادة أعمار

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