العراق.. تحالف برلماني مقرب من إيران يقدم مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء

2019/12/25 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية الأربعاء بأن تحالف "البناء" الذي يضم قوى برلمانية مقربة من إيران اجتمع مع رئيس الجمهورية برهم صالح وقدم مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر للحرة إن تحالف البناء رشح محافظ البصرة أسعد العيداني لشغل منصب رئيس الوزراء بعد اعتذار المرشح السابق قصي السهيل عن التكليف.

وأضاف المصدر أن ترشيح العيداني لا يعني قبول رئيس الجمهورية به أو تكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة بل يندرج ضمن مجموعة ترشيحات لم تحظ بقبول المحتجين في ساحات التظاهر مثل ترشيح إبراهيم بحر العلوم ومحمد شياع السوداني وقصي السهيل.

ويشغل العيداني منصب محافظ البصرة منذ عام 2017، وهو قيادي في حزب المؤتمر الوطني الذي أسسه السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي.

ويحظى العيداني بدعم من الأحزاب الموالية لإيران، وكان من الشخصيات التي لعبت دوراً في عام 2018 في خسارة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لولاية ثانية بعد انتفاضة الصيف في البصرة وراح ضحيتها أكثر من 25 شخصا.

وقبل شغله منصب المحافظ، عمل العيداني نائبا لرئيس مصرف البلاد الإسلامي الذي يترأسه أراز حبيب الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في مايو 2018"بسبب مساعدته فيلق القدس الإيراني على استخدام قطاع البنوك من أجل تحويل الأموال إلى حزب الله اللبناني".

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