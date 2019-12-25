2019/12/25 | 16:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن النهوض بالمحاصيل البستنية ومنع 23 محصول نباتي وحيواني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن النهوض بالمحاصيل البستنية ومنع 23 محصول نباتي وحيواني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).