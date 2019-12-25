موسكو وطهران تناقشان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

2019/12/25 | 16:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، ناقش مع نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون الحقوقية والدولية غلام حسين دهقاني، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

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