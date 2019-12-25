انطلاق عملية أمنية غربي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى

2019/12/25 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة ديالى، انطلاق عملية أمنية في مناطق غربي مدينة بعقوبة، لتعقب الخلايا الإرهابية في المنطقة.

وذكرت القيادة في بيان، أن العملية انطلقت تنفيذا لتوجيهات قيادة العمليات المشتركة، وبالتعاون مع أفواج طوارئ ديالى الثالث والرابع والسابع والنموذجي وفوج حفظ القانون وأقسام شرطة بعقوبة، وفصيل الجهد الهندسي، لمداهمة وتفتيش مناطق كاطون الرحمة، والرازي وقرية بني زيد غربي مدينة بعقوبة.

وأضاف البيان، أن العملية الأمنية تهدف الى فرض الامن والاستقرار وسلطة القانون وشل حركة العناصر الإرهابية في المحافظة.

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