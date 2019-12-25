العبادي يفجر قنبلة.. قوى “مرتدة عن الدولة” تنفذ الاغتيالات

2019/12/25 | 16:28 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عزا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الأربعاء، عدم مشاركة ائتلافه في حكومة عادل عبدالمهدي، لكونها تشكل...

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