العيداني يغادر القصر الرئاسي دون أوامر بتكليفه لرئاسة الحكومة

2019/12/25 | 16:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد موقع سكاي نيوز عربية، نقلا عن مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بأن وفد "تحالف البناء" ومعه مرشحه لمنصب رئيس الحكومة أسعد العيداني، غادر قصر السلام بعد الاجتماع بالرئيس برهم صالح، دون تكليف.

وتوقعت تقارير إعلامية محلية أن يواجه العيداني، وهو محافظ البصرة، مصير العديد من الأسماء التي استبعدت خلال الأيام الماضية.

وما يزال المتظاهرون في بغداد ومختلف المحافظات الجنوبية يواصلون الاحتجاجات رفضا لترشيح شخصيات سياسية معينة لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، خلفا لعادل عبد المهدي.

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