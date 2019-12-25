خبير قانوني: قانون الانتخابات الجديد سيأتي بممثلين حقيقيين للشعب بواسطة الدوائر المتعددة

2019/12/25 | 16:28 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، ان قانون الانتخابات الجديد لمجلس النواب سيأتي بممثلين حقيقيين للشعب بواسطة الدوائر المتعددة التي...

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