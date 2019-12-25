وفد البناء يغادر القصر الرئاسي دون تسليم كتاب الترشيح

2019/12/25 | 16:28 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع أن رئيس الجمهورية برهم صالح، اجتمع مع محافظ البصرة اسعد العيداني برفقة وفد من كتلة البناء لحسم ترشيحه لرئاسة الوزراء ، باعتبارهم الكتلة الاكبر حسب ادعائهم...

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