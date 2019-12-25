صورة.. معايدة مثيرة للجدل من زلاتان ابراهيموفيتش

2019/12/25 | 16:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أثار النجم السويدي ​زلاتان ابراهيموفيتش​ الجدل برسالة المعايدة التي نشرها عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة ​عيد الميلاد​.

ونشر زلاتان صورة لأسد يرفع إصبعه الاوسط، مع عبارة "ميلاد مجيد".

جدير بالذكر أن زلاتان يعتبر حرا في سوق الإنتقالات الشتوية ويستطيع الإنتقال إلى أي فريق بشكل حرّ ومجاني، وإرتبط إسمه بالعودة إلى صفوف فريقه السابق نادي ميلان الايطالي، كما إرتبط إسمه أيضا بالرحيل إلى الدوري الانكليزي الممتاز وتحديدا إلى نادي إيفرتون الذي يقوده حاليا المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي.

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