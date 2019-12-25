شرطة النجف: القبض على ٢١ مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة في المحافظة

2019/12/25 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم جنائية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "العهد

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