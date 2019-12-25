نائب عن الصادقون يهنئ المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد

2019/12/25 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

هنئ النائب عن كتلة الصادقون النيابية، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، الأخـوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ومولد سيدنا المسيح عيسى أبن مريم "عليهما

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