بعد ان انقذه من داعش.. جندي عراقي يكسب معركة قضائية لايواء طفل موصلي: القصة كاملة

2019/12/25 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ربح جندي عراقي دعوى قانونية، اقيمت ضده بسبب تبنيه طفلاً من الموصل قام بانققاذه وايوائه في منزله.وقال مصدر محلي في الموصل، إن “ﻣﻨﻬﻞ ﺍﺣﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﺛﻨﺎﺀ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ‏ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ‏ ﻗﺎﻡ ﻣﻨﻬﻞ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ‏( ﻋﺒﻮﺩﻱ ‏) ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻭﺟﺪ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ […]

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