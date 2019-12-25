الحكيم: تيار الحكمة لن يحيد عن رؤيته بحاجة البلد الى حكومة يرأسها مستقل مقبول شعبيا

2019/12/25 | 16:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ان تيار الحكمة لن يحيد عن رؤيته بحاجة البلد الى حكومة يرأسها مستقل مقبول شعبيا".

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