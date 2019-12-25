النفط تكشف مجموع صادراتها وإيراداتها المتحققة خلال الشهر الماضي

2019/12/25 | 16:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، الأربعاء، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

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