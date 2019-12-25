النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات والايرادات المتحققة للشهر الماضي

2019/12/25 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، الاحصائية النهائية للصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي.

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