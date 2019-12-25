إدارة بعقوبة تدعو نواب ديالى للتدخل وتأجيل مواعيد امتحانات المدارس المضربة

2019/12/25 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

دعت إدارة مدينة بعقوبة، مركز ديالى، الاربعاء 25-12-2019، نواب المحافظة إلى التدخل بشكل عاجل لتأجيل مواعيد امتحانات المدارس المضربة إلى موعد آخر اسوة بالمحافظات الجنوبية.

وقال قائممقام بعقوبة، عبدالله الحيالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاضراب الطلابي وبنسبة ليست بالقليلة في المدارس المتوسطة والاعدادية بمدينة بعقوبة، مستمر منذ شهرين"، لافتاً إلى "ضرورة أن تعلم وزارة التربية حقيقة ما يحدث في المدينة وتدرك بأن عدد الطلبة المضربين عن الدوام وصل إلى الآلاف".

وأضاف الحيالي، أن "شمول ديالى بشكل عام وبعقوبة بشكل خاص، بجدول الامتحانات نصف السنة دون النظر لملف الاضراب من قبل وزارة التربية، ولد ثورة غضب لدى الاف الطلبة، وقادت إلى تظاهرات يومية امام مبنى التربية"، مؤكداً أن "مستقبل الطلبة مجهول في ظل عدم وجود اي رد رسمي من الوزارة حتى الان".

ودعا قائممقام بعقوبة، نواب محافظة ديالى إلى "التدخل بشكل عاجل لتأجيل مواعيد امتحانات المدارس المضربة إلى موعد اخر اسوة بالمحافظات الجنوبية، وبخلافه ستكون هناك ازمة كبيرة إضافة إلى تأثيرها على المستوى العلمي للطلبة والمراحل النهائية خاصة".

وحددت وزارة التربية، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، موعد اجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الاول من السنة، بدأ الامتحانات نهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات اصدرت تعميماً الى المديريات العامة للتربية في بغداد كافة ينص على بدأ الامتحانات الشفهية قبل اسبوع من عملية بدأ الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي، أذ تكون الامتحانات الخاصة بالمرحل الابتدائية اعتباراً من يوم السبت الموافق الـ8 من شهر شباط المقبل وتنتهي يوم الـ15 من نفس الشهر ، على أن يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات ، أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ امتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة التحريرية اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 5 / 2 / 2020 ، وتُغلق يوم السبت الخامس عشر من ذات الشهر أيضاً ، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات" .

وأضاف أن "موعد الامتحانات بالنسبة للمديريات العامة للتربية في المحافظات (البصرة ، ميسان ، ذي قار ، المثنى ، القادسية ، واسط ، بابل ، النجف الاشراف ، كربلاء المقدسة) ، أذ ستنطلق الامتحانات الشفهية قبل اسبوع ايضاً من الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي ، اما الدراسة الابتدائية تبدأ امتحانات نصف السنة يوم السبت الموافق الـ22 من شهر شباط لعام 2020 ، وينتهي يوم السبت 29 / 2 / 2020 ، على ان يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات ، وكذلك الحال للمرحلة الاعدادية ستبدأ اعتباراً من الاربعاء 19 / 2 / 2020 وتنتهي يوم السبت 29 / 2 / 2020 ، وبشرط أن يكون يوم السبت ضمن ايام الامتحانات .

وأوضح البيان "بخصوص موعد الامتحانات لمديريات محافظة (نينوى ، صلاح الدين ، كركوك ، ديالى ، الانبار ، ممثليات وزارة التربية في اربيل والسليمانية ودهوك ، بالإضافة الى المدارس العراقية الحكومية والأهلية في الخارج) ، ستبدأ امتحانات الابتدائية لنصف السنه اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/1/2020 وتنتهي يوم الخميس الموافق 30/1/2020 ويكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات ، والدراسة الثانوية ستكون امتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة التحريرية يوم الاثنين الموافق 20/1/2020 وتنتهي الخميس 30/1/2020 ويكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات أيضاً".

ونوهت الوزارة الى ان "العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة، ويكون الدوام يوم الاحد الموافق الـ16 من شهر شباط المقبل، على ان يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين (المرحلة الابتدائية؛ الثالث المتوسط، السادس الاعدادي) في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة اسبوع واحد فقط، مبيناً عدم شمول طلبة نظام الكورسات بتأجيل امتحانات نهاية الكورس الاول كونهم يؤدون الامتحانات في الدور الثاني من العام الدراسي نفسه (نظام الاعادة).

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