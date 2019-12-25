الحشد الشعبي يعثر على كدس عتاد في قاطع الصينية

2019/12/25 | 16:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عثر الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، على كدس كبير للصواريخ والمقذوفات من مخلفات داعش بمحافظة صلاح الدين.

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