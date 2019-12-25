مفوضية حقوق الإنسان تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي ملف التظاهرات وما رافقها من أحداث

2019/12/25 | 16:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحثت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاربعاء، مع بعثة الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

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