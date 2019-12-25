خبير: لا يوجد نص دستوري يلزم باجراء انتخابات الخارج

2019/12/25 | 16:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الخبير في الشؤون الدستورية، الدكتور هاتف الركابي، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد نص دستوري يلزم اجراء الانتخابات في الخارج، فيما اوضح أن النصوص الدستورية الواردة في دستور سنة ٢٠٠٥ نصت على الانتخاب والترشيح وشروط المرشح.

وذكر الركابي لـ"الغد برس"، أن "الاحزاب المتنفذة تعمدت بالنص في قوانين الانتخاب التي شرعت لاحقا على ان تكون هناك انتخابات للخارج"، لافتا إلى أن "هذه الانتخابات كلفت اموالا طائلة وشبهات فساد في اكثر من ١٨ دولة ناهيك عن التزوير فضلا عن عزوف الناخبين".

وبين، أن "تجربة انتخابات الخارج أثبتت وقوع حالات فساد كبرى فيها"، مؤكدا أن" وقوع الحالات الكثيرة من التزوير فضلا عن، مشكلة كيف يتم معالجة اصوات الخارج؟ هل للمحافظة ام الاقضية، فيها صعوبة او استحالة".

ونوه الركابي إلى "ضرورة اجراء التعديل حول القانون الانتخابي الجديد بالغاء انتخابات الخارج ولو لهذه الدورة فقط لحين استقرار الاوضاع واعادتها في الدورات المقبلة".

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