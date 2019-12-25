المالية النيابية: عجز الموازنة المقبلة هو الأضخم بتأريخ العراق

2019/12/25 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، أن حجم العجز المتوقع بموازنة العام المقبل سيصل إلى ثمانية واربعين تريليون دينار، ما يجعله الأضخم في تأريخ موازنات العراق.

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، إن المعلومات الواردة حول مسودة موازنة العام المقبل، أشارت إلى أن العجز فيها سيكون كبيرا جدا ويصل الى ثمانية وأربعين تريليون دينار، مبينا أنه عجز مخطط وليس فعليا.

وأضاف الصفار أن النفقات العامة وحزم الاصلاحات التي اطلقها رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي، وزيادة الدرجات الوظيفية، واعادة المفصولين، كانت السبب في زيادة النفقات والعجز بالموازنة، مستبعداً إمكانية إرسال الحكومة الحالية للموازنة على اعتبار أنها حكومة تصريف أعمال وليس لديها صلاحية لإرسال الموازنة.

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