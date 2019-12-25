أسعد العيداني.. الطريق مغلق.. عبد المنعم الاعسم

2019/12/25 | 17:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الصحافي عبد المنعم الاعسم: حرامي من طراز “مُحسّن”.يتحدث بهدوء.يبتسم كثيرا.لكن وظيفته السابقة “مدير بنك البلاد الاسلامي” سيئ الصيت تتغلب على عبارته فيكشف عن انياب.وامارات جشع.*روى العبادي مرة (امام ثلاثين من الصحفيين- وكاتب السطور منهم) وكانت البصرة تغلي بالعصيانات الشعبية، قال: حوّلنا الى محافظ البصرة (العيداني) عاجلا مبلغ حوالي 3 […]

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