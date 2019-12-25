انفراجة في المواقف.. الكتلة الاكبر توافق على تقديم مرشح رئيس جمهورية العراق لرئاسة الوزراء

2019/12/25 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف البناء، عباس الزاملي، الأربعاء 25 كانون الاول 2019، عدم اعتراض تحالفه على اية ش...





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