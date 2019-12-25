مها جويني - النسوية وثورات مناطقنا: كيف تحولت النسوية إلى وصم؟

2019/12/25 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مها_جويني حين ثرنا في شتاء ديسمبر 2010، تسببت مظاهراتنا في كسر حاجز الصمت لدى العديد من الفئات، وأجبرت حكومة بن علي على تعليق الدروس في الجامعات وقطع الانترنت وتنظيم حملات أمنية لملاحقة المتظاهرين بتهمة إثارة الشغب والتآمر على أمن البلاد.عندها، تساءل العديد من المتابعين للشأن التونسي على القنوات العربية والغربية عن الدوافع التي تجعل من شباب دولة أطلق عليها بن علي وإعلامها الوطني لقب "تونس بلد الفرح الدائم"......

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