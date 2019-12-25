فلاح أمين الرهيمي - (1) ثورة الزنج في مدينة البصرة العراقية

2019/12/25 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي حفل القرن الثالث الهجري بانتفاضات جماهيرية وحركات ثورية في الدولة العباسية وقد شارك في هذه الانتفاضات والثورات فئات اجتماعية واسعة من الكادحين والمستعبدين والمستضعفين ولاسيما من الفلاحين والأرقاء والعبيد ومن هذه النماذج ثورة الزنج في مدينة البصرة ثم تبعتها حركة القرامطة في سواد الكوفة في العراق أيضاً التي استمرت ما يقارب القرن من الزمن وامتد لهيبها إلى سوريا والبحرين.ثورة الزنج وترتبط حركة هذ......

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