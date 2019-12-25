عائشة العلوي - شذرات اقتصادية...التعدد والتنوع المجالي والتنمية، أي تصور للمغرب؟

2019/12/25 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_العلوي المجال ليس رقعة ترابية محايدة.إنه نتاج اجتماعي يتم تحديده بعدة عوامل طبيعية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وتاريخية.يختلف المجال إذن حسب طبيعة البنيات المكونة له، دون أن نغفل التأثير المتبادل بين الفرد والمجال.المجال في دينامية مستمرة.إن الفاعلين المتواجدين في المجال يساهمون في عملية تغييره وتحويل مظاهره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ويمكن أن يغير أيضا من مميزاته ومع......

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