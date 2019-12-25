الفتح: إقرار قانون الانتخابات إنجاز تاريخي ويلبي طموح العراقيين

2019/12/25 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن الفتح قصي عباس الشبكي، إقرار قانون الانتخابات، إنجازاً تاريخياً ويلبي طموح العراقيين.

وقال الشبكي في تصريح، إن قانون الانتخابات الفردي الذي تم إقراره سيخدم العراق في صعود الكفاءات والمستقلين، والابتعاد عن مبدأ المحاصصة، ويحد من الفساد، مبينا أن هناك ملاحظات من بعض الكتل بشأن موضوع الدوائر المتعددة في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، ورغبتها في أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، مضيفا أن الدوائر الانتخابية تحقق العدالة في التمثيل المناطقي والعشائري.

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