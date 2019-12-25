2019/12/25 | 17:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسام المجد يحرز لقب البوتشيا بغداد – الزمان توج نادي وسام المجد، امس الاربعاء ببطولة العراق للبوتشيا بعد منافسات دامت ليومين في قاعة المركز التدريبي بمجمع وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة مثلوا اثنا عشر فريقاً.وقال رئيس اتحاد البوتشيا مجلي عودة ان المركز الأول كان من نصيب نادي وسام المجد فيما جاءت لجنة […]

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