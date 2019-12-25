2019/12/25 | 17:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الممتاز توافق على مقترحات المسابقات لتنظيم الدوري الأولمبي يغادر إلى تايلاند بحثاً عن تذكرة أولمبياد طوكيو الناصرية – باسم الركابي حالت التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات الشعبية في بغداد وجميع محافظات الوسط الجنوب دون استئناف الدوري الممتاز بكرة القدم الذي توقف من الجولة الرابعة التي توقفت في السادس والعشرين من تشرين اول الماضي قبل ان تعلن […]

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