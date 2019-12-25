2019/12/25 | 17:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى كرة القدم ثقافة ..هل نجيد صناعتها ؟ – حسين الذكر في واحدة من الإحصاءات المضحكة المبكية التي لا نجود بها من خلال أمهات الكتب وبطون الصحف التاريخية ولا نتجنى بها على الواقع من بحفنة حروف خيال خصب او محض كذب ..فلو عدنا قليلا لسنوات ليست بعيدة، بل ما زالت طرية خضراء […]

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