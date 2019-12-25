قانون الإنتخابات في خطب المرجعية الدينية العليا ..

2019/12/25 | 17:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين فرحان

إذا كانت المطالبة بتشريع قانون عادل ومنصف للأنتخابات تعد من المطالب الطارئة لدى البعض أثناء موجة الاحتجاجات، فهي ليست كذلك عند المرجعية الدينية العليا

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