بلومبرغ يكشف سرا في حملة ترشحه للرئاسة الأمريكية

2019/12/25 | 17:34 - المصدر: العهد نيوز

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قال الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ، إن إحدى الشركات المتعاقدة مع حملته الانتخابية، قامت باستغلال عمال السجون، في الترويج للحملة، دون علمه.

وكتب على "تويتر"،

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