أولمبي العراق يخسر امام اوزبكستان

2019/12/25 | 17:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خسر المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، امام نظيره الاوزبكي بثلاث اهداف مقابل هدف واحد، في مباراة ودية جرت بينهما في مدينة الشارقة الاماراتية .

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الاولمبي العراقي في المباراة اللاعب منتظر عبد الستار.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراة ودية يوم الأحد الماضي امام نظيره الاوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتأتي هذه المباريات الودية في اطار التحضيرات للنهائيات الاسيوية المقرر اقامتها في تايلند للمدة من 8 ولغاية 26 من شهر كانون الثاني المقبل.

وأوقعت قرعة البطولة منتخب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب تايلاند المُضيفة وكذلك البحرين وأستراليا.

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